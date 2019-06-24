印傭混尿入水供僱主飲　判囚4個月 (15:42)

認罪的被告Komsatun（40歲）透過代表律師求情時表示，她今年4月4日才到女事主家中工作，因與女事主有爭執，為了作弄她才做出愚蠢行為，又說雖然女僱主的13歲兒子喝下混入尿液的水，但送院後經檢查下，他的身體沒有受到傷害。不過裁判官反問，女事主心理的傷害又如何。辯方回應稱，事件可能會對女事主一家日後喝水有心理影響，又說被告在印尼有一對子女，希望盡快返回印尼，事件令她不能再來香港打工，並已嘗到教訓，承諾永遠不會再犯。

控方案情指出，被告於今年4月4日到女事主家中任家傭，同月11日事主的兒子喝了一瓶水後，發現水中有異味，告知母親。女事主與被告對質，後者承認將尿液混入水中。女事主報警，兒子送入瑪麗醫院檢查。

被告在警誡下承認，因女事主經常責罵她，決定作弄女事主，案發日早上5時將自己的尿混入兩個水樽，她打算將水樽給女僱主，但女僱主着被告將水樽交給她的兒子，被告強調自己無意傷害男童。水經化驗下，沒有發現任何藥物和毒藥，尿液亦無任何傷害，但尿液可能有細菌。

其他報道︰32歲男子利誘狎男童 判囚7年

其他報道：政府總部重開 立法會公眾服務逐步恢復正常

其他報道：理大環保App 師生走塑換禮品