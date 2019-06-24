印傭混尿入水供僱主飲　判囚4個月 (15:42)

在港工作的一名印尼籍女傭上班不足一星期，因不滿女僱主經常責備她，為了作弄女僱主，將自己的尿液混入水樽內，原打算給女僱主喝，但陰差陽錯，被女僱主的13歲兒子喝下，對方飲水時察覺有異味向母親投訴，揭發事件。印傭在女僱主質問下，承認事件，今日（24日）在東區裁判法院承認一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪名，裁判官判刑時指出，被告作為家傭，原獲信任為僱主提供乾淨的食水及食物，但被告行為違犯誠信，決定判她入獄4個月。
認罪的被告Komsatun（40歲）透過代表律師求情時表示，她今年4月4日才到女事主家中工作，因與女事主有爭執，為了作弄她才做出愚蠢行為，又說雖然女僱主的13歲兒子喝下混入尿液的水，但送院後經檢查下，他的身體沒有受到傷害。不過裁判官反問，女事主心理的傷害又如何。辯方回應稱，事件可能會對女事主一家日後喝水有心理影響，又說被告在印尼有一對子女，希望盡快返回印尼，事件令她不能再來香港打工，並已嘗到教訓，承諾永遠不會再犯。
控方案情指出，被告於今年4月4日到女事主家中任家傭，同月11日事主的兒子喝了一瓶水後，發現水中有異味，告知母親。女事主與被告對質，後者承認將尿液混入水中。女事主報警，兒子送入瑪麗醫院檢查。
被告在警誡下承認，因女事主經常責罵她，決定作弄女事主，案發日早上5時將自己的尿混入兩個水樽，她打算將水樽給女僱主，但女僱主着被告將水樽交給她的兒子，被告強調自己無意傷害男童。水經化驗下，沒有發現任何藥物和毒藥，尿液亦無任何傷害，但尿液可能有細菌。