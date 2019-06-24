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【逃犯條例】網民號召周三赴領事館請願　促各國G20峰會向習近平施壓 (14:02)

二十國集團（G20）峰會本周五、六（28、29日）在日本舉行，香港一批反《逃犯條例》修訂的網民發起周三（26日）馬拉松式請願行動，到參與G20峰會的各國駐港領事館遞交請願信，促請各國在峰會上就香港修例向中國國家主席習近平施壓。

今次行動由Telegram群組發起，呼籲市民於周三上午9時到中環遮打花園集合，然後到美國領事館、歐盟辦事處及英國領事館請願；之後請願人士會分成兩批，第一批前往灣仔一帶的各國領事館，包括意大利和澳洲等國，以印尼領事館作終點；另一批前往中環一帶的各國領事館，包括日本、德國和加拿大等國，以印度領事館作終點。群組預計有數百人參與，將於稍後通知警方。

該群組已完成草擬請願信，並翻譯成日、韓、德、法、西等多國語言。信件內容主要向各國陳述香港《逃犯條例》修訂爭議的發展，以及香港民主自由被中國侵蝕的現况，促請各國在G20峰會向中國施壓，提出關注香港情况，維護香港的高度自治和自由營商環境，保障各國國民在港經商和生活的權益。群組又呼籲，參與行動的市民穿黑衣，以靜默方式步行至各國領事館，亦可戴口罩，作為抗爭的象徵。

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