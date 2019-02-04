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【逃犯條例．不斷更新】示威者稅務大樓入境事務大樓聚集　政府籲勿影響需要服務市民 (19:08)

【18:55】政府發言人表示，政府尊重市民遊行集會的權利，但關注繼上周五（21日）的示威活動後，今日（24日）在稅務大樓及入境事務大樓內的示威活動再次影響公共服務，為市民帶來不便，呼籲示威者表達意見時要和平、理性，不要影響需要政府服務的市民。

【17:13】示威者宣布今日行動完結。

【15:45】約70至80個示威者回到立法會「煲底」示威區檢討行動。有發言者稱，今午包圍稅務大樓的行動溝通不足，例如是「准出不准入」還是「准入不准出」，希望下次行動前加強溝通。

【15:36】示威者循環乘搭電梯，由地下到8樓，其間大喊「撤回」等口號。

【15:17】示威者轉到入境事務大樓6樓「優秀人才及內地居民組」，到接待處排隊。

【15:12】有示威者到2樓入境事務處，稱要查詢和索取表格。

【15:06】示威者兵分兩路，一批往立法會「煲底」示威區檢討今午的包圍行動，並商討下一步部署；另一批到入境事務大樓發起不合作運動，有示威者一度堵塞該大樓1樓往2樓的電梯。

【14:52】示威者離開稅務大樓大堂。

【14:39】示威者散開，稅務大樓大堂重新開放。

【14:30】稅務局中央詢問處和郵政局、印花稅署、商業登記署均已落閘。

市民李女士稱特意由元朗到灣仔辦理稅務文件，不滿未能入內，與示威者發生爭執。示威者向受影響市民道歉稱「不好意思」，希望對方體諒。雙方擾攘近15分鐘後，李女士離開。

【14:08】多名稅務大樓工作人員，逗留灣仔政府大樓大堂，等候返回稅務大樓辦公。

【14:00】在稅務大樓工作的公務員陸續吃過午飯，返回稅務大樓附近，但因現場入口堵塞未能入內，於是改到旁邊的灣仔政府大樓逗留。有公務員說，未收到通知何時能入內辦公，有人稱在附近等候了約半小時至45分鐘。

【13:50】一名市民有意進入大樓內被阻，與示威者口角，其後示威者開路予該名男子入內。

【13:26】有示威者高叫「釋放義士」、「成立獨立調查委員會」及「香港人加油」等口號；有步出稅務大樓的市民稱示威者「阻住晒」，亦有欲進入大樓取件的男子不獲進入，一度與示威者衝突。稅務大樓內的市民及公務員，其後開始改由停車場出入口通道進出，有公務員稱暫未收到通知是否提早下班；有消防到場逗留約5分鐘，其間到緊急出口檢查。

【12:55】一名背囊男子手持攝影機走入示威人群拍攝，現場一度起哄，有人問男子是否記者或警察，要他出示證明文件；男子拒絕回應，其後走入入境大堂。

【12:52】稅務大樓面向告士打道的地下出入口落閘；毗鄰的入境事務大樓只准行人步出不能進入，示威者在門外唱Sing Hallelujah to the Lord。

【12:47】多個Telegram群組及連登討論區昨日（23日）流傳文宣「6．24接放工」，召集市民今早（24日）10時半在金鐘政府總部外集合，上午11時行動。近中午，政府總部現場有大約100名示威者聚集，並準備轉往稅務大樓；到約12時半，他們進入稅務大樓地下大堂範圍聚集。

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