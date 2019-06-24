【逃犯條例．不斷更新】示威者散開　稅務大樓重開 (14:53)

【14:52】示威者離開稅務大樓大堂。
【14:39】示威者散開，稅務大樓大堂重新開放。
【14:30】稅務局中央詢問處和郵政局、印花稅署、商業登記署均已落閘。
市民李女士稱特意由元朗到灣仔辦理稅務文件，不滿未能入內，與示威者發生爭執。示威者向受影響市民道歉稱「不好意思」，希望對方體諒。雙方擾攘近15分鐘後，李女士離開。
【14:08】多名稅務大樓工作人員，逗留灣仔政府大樓大堂，等候返回稅務大樓辦公。
【14:00】在稅務大樓工作的公務員陸續吃過午飯，返回稅務大樓附近，但因現場入口堵塞未能入內，於是改到旁邊的灣仔政府大樓逗留。有公務員說，未收到通知何時能入內辦公，有人稱在附近等候了約半小時至45分鐘。
【13:50】一名市民有意進入大樓內被阻，與示威者口角，其後示威者開路予該名男子入內。
【13:26】有示威者高叫「釋放義士」、「成立獨立調查委員會」及「香港人加油」等口號；有步出稅務大樓的市民稱示威者「阻住晒」，亦有欲進入大樓取件的男子不獲進入，一度與示威者衝突。稅務大樓內的市民及公務員，其後開始改由停車場出入口通道進出，有公務員稱暫未收到通知是否提早下班；有消防到場逗留約5分鐘，其間到緊急出口檢查。
【12:55】一名背囊男子手持攝影機走入示威人群拍攝，現場一度起哄，有人問男子是否記者或警察，要他出示證明文件；男子拒絕回應，其後走入入境大堂。
【12:52】稅務大樓面向告士打道的地下出入口落閘；毗鄰的入境事務大樓只准行人步出不能進入，示威者在門外唱Sing Hallelujah to the Lord。
【12:47】多個Telegram群組及連登討論區昨日（23日）流傳文宣「6．24接放工」，召集市民今早（24日）10時半在金鐘政府總部外集合，上午11時行動。近中午，政府總部現場有大約100名示威者聚集，並準備轉往稅務大樓；到約12時半，他們進入稅務大樓地下大堂範圍聚集。
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