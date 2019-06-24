32歲男子利誘狎男童　判囚7年 (12:45)

被告何永康（32歲）早前承認5項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交罪、2項與16歲以下男子作出同性肛交罪、4項製作兒童色情物品罪，以及1項管有兒童色情物品罪。

暫委法官胡雅文引述男童的創傷報告指出，事主承受中度創傷壓力反應，擔心外人知悉此事，感到焦慮、抑鬱及不願與人接觸，事主亦擔心遭被告暴力報復。被告的心理報告顯示，他有戀童癖特徵，未有足夠悔意，且重犯機會高。

胡官稱，雖然男童自願作出相關行為，惟他經被告長時間引誘下才答應，故二人並非對等，亦不影響本案的嚴重性。

案情指出，被告與當時約10歲的男童X約7年前在球類活動認識，男童不時到被告家中玩電腦遊戲。男童在2012至2016年間多次向被告借錢，被告要求男童替他手淫和口交，男童答應以此換取借錢及代替還錢，被告曾拍攝男童替他口交的影片，以及男童穿校服露出陽具的照片。另外，被告於2016至2017年間數次利誘男童肛交，其中一次以贈送電腦用品為誘因。

警方於前年5月到被告家中搜查兒童色情物品，在其電腦搜出近90段相關影片，並在被告手機內發現男童X的色情影片。男童其後向警方表示，被告向他每次支付100至400元，換取替被告口交、手淫或肛交。

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