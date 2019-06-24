【逃犯條例】G20峰會將至　民陣周三晚集會　料網民有不同自發行動 (12:38)

民陣號召市民，在G20峰會本月28至29日（周五至六）舉行前，周三（26日）晚上8至9時於中環愛丁堡廣場集會。民陣召集人岑子杰今日（24日）表示，希望藉國際壓力「再給林鄭月娥重擊」，並重申5點訴求，包括堅決要求政府撤回《逃犯條例》修訂的決心。
岑子杰又呼籲遊行集會人士，在集會當晚高舉手機燈光，「向世界展示香港爭取民主的心」。被問到有否預計集會人數時，岑子杰稱沒有估計人數，又說民陣只是發起示威行動的組織之一，相信現場有其他人包括網民等，會有不同自發行動。
岑子杰續說，修例引起港人不安，除了因為港人對內地制度無信心，亦因為對中央「欽點」特首無信心，因此希望在周三晚集會的同時，向國際社會說明香港人爭取民主普選的決心。
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