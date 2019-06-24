【逃犯條例】黃之鋒：民眾訴求明顯　政府單是與民對話於事無補 (10:35)

大批反修訂《逃犯條例》示威者上周五（21日）包圍警察總部，香港眾志秘書長黃之鋒今早（24日）在港台節目表示，當日沒有任何團體組織這次行動，全是民眾自發佔據夏慤道後遊行至警總。對於今次示威沒有大台或領袖，政府未能透過對話平息事件，黃之鋒表示，對話根本於事無補，民眾訴求已很明顯，只是政府一直不回應。
黃之鋒表示，他不認為自己或任何人能代表200萬反修例香港人與政府對話，且現時民意已一面倒要求撤回修例，只是特首林鄭月娥堅決不肯。
對前政務司陳方安生建議特區政府特赦6．12衝突中所有潛在犯罪人士，包括當日執行上級指令而可能過度使用武力的警員，出席同一節目的中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，不認為示威者會接受這建議。他指出，警權過大是長遠必須解決的問題，現時沒有組織能制衡警員濫權或過度使用武力，必須成立獨立調查委員會來檢討及懲處6．12衝突的指揮行動。
對於下一步行動，黃之鋒表示，應把握本周舉行二十國集團（G20）峰會期間國際關注香港問題的機會，促成北京就修例讓步，達至香港人的訴求。
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