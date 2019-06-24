【逃犯條例】劉曉明：港府已暫停修例　籲港人積極回應港府及特首 (08:08)

修訂《逃犯條例》爭議未息。中國駐英大使劉曉明上周五（21日）接受英國天空新聞台專訪時，再度就修例爭議發言，呼籲香港民眾積極回應港府及特首林鄭月娥。
劉曉明稱，大多數英國媒體只關注上街的示威者，忘記了有80萬港人簽名支持修例。他續指出，港府已就修例徵求民眾意見和建議，在收到的4500份反饋中，有3000份支持修例，只有1500份反對。
劉曉明希望如今修例爭議的事態能夠平息，強調中央對港府有信心，而港府現已決定暫停修例，並花更多時間傾聽民眾聲音，呼籲港人積極回應港府和林鄭月娥。
他又反駁前港督彭定康的「修例破壞中英聯合聲明」言論，稱修例正是為了把香港建設成更美好地方，而非「避罪天堂」。
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