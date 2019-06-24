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2019年6月24日星期一
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男子葵涌街頭打子女 涉虐兒被捕 (09:12)
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政府總部今日重開 (07:48)
有驟雨及幾陣雷暴 氣溫最高31度 (07:21)
【逃犯條例】曾健超：市民私人刑事檢控警察非常困難 (23:10)
【逃犯條例】私隱專員：接68宗警員及親友被「起底」投訴查詢 (22:57)
【逃犯條例】6‧21警總被圍 警私隱為由拒公開13送院者資料 消防處：曾要求警陪同救護員進出人群 (22:33)
【逃犯條例】瑞士港人集會促港府撤暴動定性 (21:45)
【逃犯條例】醫管局：知悉三宗警公院內拘捕行動 涉伊院仁濟廣華 (21:00)
醫管局分析儀器程式出問題 影響逾百病患 (20:15)
大埔一田熟食櫃現老鼠 一田致歉：事後即時清潔 (17:41)
【逃犯條例】32前高官議員聯署促林鄭收回6．12暴動定性 施祖祥：修例初心錯 拆走中港牆（附名單） (17:07)
【逃犯條例】連登網民發起討論會商下一步行動 參與者憂再圍堵政府大樓失民心 (16:57)
【逃犯條例．短片】警隊高層拍片為前線打氣 不見盧偉聰 (16:15)
昂坪「心經簡林」增設饒宗頤教授生平紀念牌 (16:08)
【逃犯條例】批警無公開武力指引 香港人權監察：市民不知警行動是否恰當 (15:41)
【逃犯條例】鍾國斌倡重組行會加入反對聲音 (15:32)
31歲男上水街頭遭4男施襲 (15:10)
【逃犯條例】稱成立獨立調查委員會不適合 譚耀宗：警隊需要士氣除暴安良 (14:27)
【逃犯條例】3局長網誌允續聆聽市民聲音 楊偉雄未提修例爭議 (14:20)
【逃犯條例】張建宗：政府會接受修例明年7月自動失效 陳茂波：盼市民與政府一同守護發展香港 (13:11)
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男子葵涌街頭遭圍毆 遭劫手提包失現金 (09:25)
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台灣女子油麻地酒店平台墮下 受傷送院 (09:08)
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政府總部今日重開
(07:48)
行政署宣布，政府總部今日（24日）重新開放，職員可使用東翼二樓入口進出；政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總部西翼。
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政府總部
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