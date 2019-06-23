【逃犯條例】曾健超：市民私人刑事檢控警察非常困難 (23:10)

【23:10更新】民陣副召集人陳皓桓於集會後見記者時表示，他發現近日「保皇黨」派發的單張上只有警察受傷的照片，認為是對示威者的抹黑。陳皓桓稱，民陣將會不停落區，收集簽名要求特首林鄭月娥成立獨立調查委員會。
對於有市民定下不同死線要求政府回應訴求，陳皓桓表示「每一日都是死線，每一日林鄭月娥都要回應訴求」，如果政府不回應，社會自發行動會不停發生。
【22:37】民陣今晚（23日）在立法會示威區舉行「追究警權集會」，近千人參加。於2014年佔領運動期間遭七警毆打及襲警的曾健超在集會上發言稱，「小市民要私人刑事檢控警察是非常困難」，提醒市民如有警方涉濫暴的證據，不要急於在網上發布，待適當時候於法庭公開。
民陣在集會現場擺放多部電視，播放6‧12示威中警方清場的片段。曾健超表示，市民應以刑事調查方式追究警察，但承認市民向警察提私人刑事檢控是非常困難，因一般人沒有蒐證能力，證據在警方手上，舉例稱七警案中沒有任何警棍作呈堂證供。他提醒，市民如有警方涉濫暴的證據 (如短片或相片)，不要急於在網上發布，應小心保存，適當時候於法庭上公開。
2014年時任警司朱經緯警棍毆打途人案的事主鄭仲恆，今晚亦有出席集會，他發言時稱，投訴警察課只涉及內部調查，是「自己人查自己人」，監警會則是「無牙老虎」，因其建議並無約束力。他認同民間要求政府成立獨立調查委員會，徹查警方6‧12的清場行動。
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