【逃犯條例】消防處：6‧21晚曾要求警陪同救護員進出人群 (19:15)

相關報道：接報後兩小時進入警總 消防：示威者沒阻擋救護

消防處發言人稱，當時街上有大批示威者，路上有障礙物，救護人員一直透過消防通訊中心向警方尋求協助，包括要求指示其他可行路線前往現場，以及要求警方陪同救護人員進出人群。其間，在場救護人員嘗試將救護車緩慢駛過示威人群，未能成功；救護人員亦曾研究移開路上障礙物，但考慮到障礙物的數量及現場情況，認為有關做法並不可行。

在沒有其他切實可行的方法下，首批救護人員大約於11時11分，在分域街及謝斐道交界帶同抬牀及救援裝備步行前往警察總部西面閘口。由於西面閘口路面上有大量障礙物，救護人員須改為經過人群步行前往警察總部的東面入口，並約於11時27分抵達東面入口樓梯位置。

警方facebook專頁稱前晚9時33分召喚救護車，但因示威者堵塞警總，令救護車逾一個小時仍未能到達。消防處資料顯示，處方前晚9時43分接報，首兩批救護人員分別於昨（22日）零時及零時40分接觸傷病者，分別距救護員抵達警總30分鐘及1小時10分鐘。

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