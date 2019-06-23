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【逃犯條例】醫管局：知悉三宗警公院內拘捕行動　涉伊院仁濟廣華 (21:00)

【20:57更新】醫管局回覆查詢表示，據不同公立醫院醫護人員報告，局方知悉有三宗警員在醫院內的拘捕行動，包括伊利沙伯醫院、仁濟醫院及廣華醫院各一宗。

除了早前荃灣港安醫院通報警方、在仁濟醫院被捕的傷者，本報另獲悉，閉路電視紀錄顯示，衝突中右眼中彈的拔萃女書院通識科教師在伊利沙伯醫院急症室被捕；另有傷者在進入廣華醫院前，已有軍裝警員跟隨。

醫管局重申，已提醒急症室醫護人員，在分流及診症時，確保病人的病歷及與病人的對話不會外泄，同時亦會提醒其他執法機構，於醫院環境須尊重病人私隱。

伊利沙伯醫院回應稱，院方正嚴肅跟進網上流傳有關涉及保護病人私隱問題的不同個案，重申醫院一向致力保障病人私隱。

【17:16】警方進入公立醫院拘捕「6．12衝突」傷者，有前線醫護人員稱事件對他們造成壓力，亦恐令傷者不敢到公院求醫。醫學界、衛生服務界及法律界82名選委發表聯合聲明，促請警方勿阻礙救護工作，在醫院非法蒐證。法政匯思成員表示，警方在三間公立醫院拘捕5名傷者，當中4人涉暴動罪、1人涉非法集結。

醫學界、衛生服務界及法律界82名選委，連同兩個醫生工會和4個專業議政團體發表聯合聲明，呼籲警方尊重病人私隱，立即停止在公私營醫療機構向醫護人員隨意口頭查詢別人資料；如有需要，應循正常途徑申請法庭手令，再向醫院申請書面醫療報告。

法政匯思秘書游月華表示，據民陣、民權觀察、星火同盟及大專院校的資料，目前確定有三名傷者在伊利沙伯醫院，和各有一名傷者在廣華醫院及仁濟醫院被捕；當中4人涉暴動罪、一人涉非法集結。

法政匯思召集人吳宗鑾表示，如果警方涉非法蒐證，相關證據或未能呈堂，但亦有機會被法庭接納。

對於伊院有護士被指向警員查詢「催淚彈個催字點寫」、涉泄露傷者資料，「HA secrets」專頁定出明日（24日）下午1時的死線，要求醫管局交代如何處分涉事護士，否則會公開該護士資料。

衛生服務界選委發言人袁偉傑認為，理解涉事護士有機會「執筆忘字」，加上事前從未聽過有警員到醫院拘捕傷者，或未必知悉向警員查詢的後果。

醫管局行政總裁梁栢賢曾指出，難以分辨橡膠子彈傷勢是否涉及刑事成分，醫護需否報警存「灰色地帶」；醫學界選委黃任匡要求醫管局就此向醫護發出清晰指引，包括受警方壓力時應如何應對。

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