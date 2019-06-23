【逃犯條例】法政匯思：警公院拘5傷者　當中4人涉暴動罪 (17:16)

醫學界、衛生服務界及法律界82名選委，連同兩個醫生工會和4個專業議政團體發表聯合聲明，呼籲警方尊重病人隱私，立即停止在公私營醫療機構向醫護人員隨意口頭查詢別人資料；如有需要，應循正常途徑申請法庭手令，再向醫院申請書面醫療報告。

法政匯思秘書游月華表示，根據民陣、民權觀察、星火同盟及大專院校的資料，目前確定有3名傷者在伊利沙伯醫院，和各有1名傷者在廣華醫院及仁濟醫院被捕；當中4人涉暴動罪、1人涉非法集結。

法政匯思召集人吳宗鑾表示，如果警方涉非法蒐證，相關證據或未能呈堂，但亦有機會被法庭接納，加上警方蒐證過程未必對檢控工作有大影響，因此一旦呈堂，被告將會「無仇報」。

對於伊院有護士被指向警員查詢「催淚彈個催字點寫」、涉泄露傷者資料，「HA secrets」專頁定出明日（24日）下午1時的死線，要求醫管局交代如何處分涉事護士，否則會公開該護士資料，「交社會處理」。

衛生服務界選委發言人袁偉傑認為，理解涉事護士有機會「執筆忘字」，加上事前從未聽過有警員到醫院拘捕傷者，或未必知悉向警員查詢的後果。

醫學界選委黃任匡表示，現行有機制處理醫護違反專業守則，醫管局亦應向警方清晰表態，呼籲警務人員勿影響醫護救援工作，不要向醫護施壓要求交出病人資料。

對於醫管局行政總裁梁栢賢曾指出，難以分辨橡膠子彈傷勢是否涉及刑事成分，醫護需否報警存「灰色地帶」，黃任匡要求醫管局就此向醫護發出清晰指引，包括受警方壓力時應如何應對。

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