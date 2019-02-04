【逃犯條例】連登網民發起討論會商下一步行動　參與者憂再圍堵政府大樓失民心 (16:57)

有參與討論會的市民稱，現時政府「冷處理」所有示威行動，擔心示威者再圍堵政府大樓會失民心，因此要想出迫使政府不能再「冷處理」的行動。另有市民認為前日（21日）「快閃佔領」目標清晰，短期癱瘓政府運作，但往後必須小心計劃能夠清楚表達訴求的行動。

英文系大學生Jenn（化名）昨晚（22日）在連登討論區發起討論會，冀討論反修例行動的未來計劃。Jenn認為，「面對面」討論可避免網上不負責任的言論，及只流於「吹水」的討論。

Jenn表示，今日得出的結論不代表全體市民，但至少可把結論放在連登，再延續討論及批評。

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