【逃犯條例．短片】警隊高層拍片為前線打氣　不見盧偉聰 (16:15)

反對《逃犯條例》修訂的示威者周五（21日）包圍警察總部約16小時，關注警員心理健康的警察內部團隊「心聆團隊」拍攝短片，多名警隊高層出鏡為前線警員打氣；片段中不見有警務處長盧偉聰。
片段開首標明「2019年6月21日 灣仔警察總部」，片長約兩分鐘，一眾警隊高層為前線警員打氣，盼他們繼續「撐住」、「加油」，強調會一起共度時艱，並承諾會為前線警員提供所需協助。
有份出鏡的包括警務處監管處長劉賜蕙、助理處長（人事）陳俊燊、總警司（人事部）劉鳳霞、總警司（有組織罪案及三合會調查科）黃維等。
盧偉聰昨日（22日）以內部公告形式，向警隊表示自己事發時與警隊管理層一直留守警總，與警員「共同進退」，強調未來一段時間「會繼續和大家一起迎難而上」。
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