【逃犯條例】鍾國斌倡重組行會加入反對聲音 (15:32)

鍾國斌表示，修例事件令大家感到，行政會議給特首的意見「是否出了事」。他指出，外國若發生重大社會情況，整個政府必定會重組，但香港重組司局長的機會不大，故最容易是從行會着手。對於行會應否加入年輕人或民主派成員，鍾國斌稱各方面的人都可考慮，不一定是「反對派」，可以是較中立的聲音。

對有示威者要求特首林鄭月娥下台，鍾國斌認為，林鄭月娥現階段不能下台，即使她請辭中央也不會接受；但他強調，林鄭月娥若只願道歉而不做其他任何事，是難令社會接受。

鍾國斌認為，政府應設立由退休法官領導的獨立調查委員會，同時調查警方和示威者，不應只調查警方。被問及若政府拒設委員會，自由黨會否支持在立法會以《權力及特權法》調查事件，他指出，今屆立法會會期明年7月結束，時間上沒有足夠時間以特權法調查，即使開展調查，認為明年7月會期屆滿時，調查也將「有頭無尾」。

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