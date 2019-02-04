【逃犯條例】批警無公開武力指引　香港人權監察：市民不知警行動是否恰當 (15:41)

葉寬柔稱，《警察通例》第29章訂明使用武力指引，惟該章節一直未有公開，令市民無從得知警方所用的武力是否恰當；過去七警案、朱經緯案顯示警察不可肆無忌憚使用武力，惟今次政府公開向鎮壓示威警察致謝，只會令警察變本加厲。

葉寬柔說，現時受傷的市民遺憾地只能向投訴警案課投訴，要提出私人刑事檢控非常困難；民間要求政府成立獨立調查委員會是非常合理，政府必須回應。

有參與6‧12集會的示威者金鷹表示，他一直是「和理非」示威者，仍受到警察用催淚彈、胡椒噴霧驅趕。他質疑當日警方所執行的職務，是為了驅散示威者或鎮壓暴動，惟事後政府及警務處長紛紛「改口」指出當日大部分示威者不是暴動。他建議，當日受傷的示威者可找律師幫忙，入稟小額錢債審裁處，向警務處長索償。

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