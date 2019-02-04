【逃犯條例】批警無公開武力指引　香港人權監察：市民不知警行動是否恰當 (15:41)

民間組織「社區前進」舉行街頭論壇，探討市民如何追究警方在6‧12的清場行動，香港人權監察發言人葉寬柔表示，警方一直未有公開使用武力指引，令市民不能得知警方行動是否恰當，現時市民只可向投訴警察課投訴，但該部門是「自己人查自己人」。
葉寬柔稱，《警察通例》第29章訂明使用武力指引，惟該章節一直未有公開，令市民無從得知警方所用的武力是否恰當；過去七警案、朱經緯案顯示警察不可肆無忌憚使用武力，惟今次政府公開向鎮壓示威警察致謝，只會令警察變本加厲。
葉寬柔說，現時受傷的市民遺憾地只能向投訴警案課投訴，要提出私人刑事檢控非常困難；民間要求政府成立獨立調查委員會是非常合理，政府必須回應。
有參與6‧12集會的示威者金鷹表示，他一直是「和理非」示威者，仍受到警察用催淚彈、胡椒噴霧驅趕。他質疑當日警方所執行的職務，是為了驅散示威者或鎮壓暴動，惟事後政府及警務處長紛紛「改口」指出當日大部分示威者不是暴動。他建議，當日受傷的示威者可找律師幫忙，入稟小額錢債審裁處，向警務處長索償。
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