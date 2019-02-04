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【逃犯條例】32前高官議員聯署促林鄭收回6．12暴動定性 　施祖祥：修例初心錯　拆走中港牆（附名單） (17:07)

【17:07】施祖祥對聯署補充稱，今次修例事件「問題不在解釋不足，宣傳不夠，因為初心是錯的。政府建議的修訂把大陸和香港之間的牆也拆了，令特區全無保障，因此解釋多好香港人也不會接受。暫緩不如撤回。」

李鵬飛則說：「林鄭政府的說法不合邏輯，既然公開向市民道歉，即是承認有錯，那麼怎可以指市民6月12日的行動為暴動？所以一定要收回「暴動」的說法。至於「暫緩」同「撤回」分別很大，不可混為一談，必須要撤回草案。」

【15:50】黎慶寧補充稱，香港目前當務之急是修補因近期事件觸發的社會撕裂。他表示，歷史顯示社會面對根深蒂固的衝突，真相及和解須並行，只有透過具公信力的組織公正及全面徹查真相，社會的傷口才可治癒，信任才得以重建。他促請「讓真相說話」。

【13:59】前保安局長黎慶寧、前憲制事務司施祖祥和立法會前議員林鉅成等27名前高官議員，本月14日就《逃犯條例》修訂發表緊急呼籲後，除施祖祥太太施莫美嫻外，他們再連同多6名前中央政策組顧問、立法會議員和專業人士等，今日（23日）向特首林鄭月娥再發表緊急呼籲聯署信，提出三項訴求：立即公布撤回修例、成立獨立調查委員會調查6.12事件，和立即收回定性6.12為「暴動」的說法，全文如下：

前官員、議員等聯署 *2019年6月23日緊急呼籲*

致特首閣下的聯署信：

我們是一群愛護香港，多年來為公眾服務的人士，自本月14日作出緊急呼籲後，香港的情況令人憂心忡忡，故再聯署，懇請  閣下盡快回應以下訴求，令社會回復正常運作。

（一）立即公布撤回法案

政府仍未撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 (修訂)條例草案 (下稱“法案”)：「暫緩」不是撤回。只是取消恢復二讀辯論的通知。「撤回」法案則是取消法案，政府若要重提，便須整個立法過程從頭做起，猶如提一條新的法案。政府稱沒有計劃繼續工作，到了明年7月會期終結，法案便自動失效。但在這段時間，其實是延長了法案造成的不穩定，堅拒撤回，只會加重各界疑心，不能完全放下憂慮，回復正常。在此時刻，初心不再重要，因為民心盡失。而且，撤回法案有先例可援。

（二） 成立獨立調查委員會調查6．12事件

今年6月，已連續兩個星期日有過百萬香港市民上街抗議政府修訂逃犯條例。這是香港歷史前所未見的。有無數的投訴指6月12日香港警方採用不必要及過份武力；但亦有人稱當日有示威者向警方擲磚塊，這一切必須公開、公正地查明真相，以彰顯正義，療癒各方的傷口，消除彼此的不信任，否則我們擔心類似的衝突將會持續，甚至會引致流血事件及對社會帶來無可彌補的傷害。

所以，我們在此促請當局盡快按照〈調查委員會條例〉成立一個獨立的調查委員會，由一位或多位具公信力的人士帶領，全面調查政府處理修訂逃犯條例的一切事情，不單局限於因修訂而引發的警民衝突。

（三）立即收回特首及警務處處長定性6．12為「暴動」的說法

6．12的衝突中，據警方稱，有32人被拘捕，其中被控「遊蕩」的8人已撤銷控罪，餘下仍有24人，包括5名被控以暴動罪的人。

「沒有暴動，只有暴政」，是6．16大遊行中最響亮的吶喊之一。根據《公安條例》，觸犯暴動罪的行為，是參與一場根據條例定義為暴動的集會。如果沒有暴動，就沒有人犯暴動罪；反之，如果6．12的示威是一場暴動，那麼所有參與者都涉嫌犯暴動罪。

不少人上街遊行，包括6．21包圍警察總部的市民，相信都與特首及警務處處長不合理的定性6．12為「暴動」有關。香港人用和平方法示威，國際社會及多國領袖高調讚揚香港人的公民質素，與特區政府指自己市民為暴徒成強烈對比。特首及警務處處長應接受民意，立即收回這不合理的定性。

相關報道：【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案　黎慶寧：香港要冷靜期　盼勿再流血（附名單）

聯署人包括：

布簡瓊 - 前經濟司

朱幼麟 - 立法會前議員

余若薇 - 立法會前議員

何沛謙 - 通訊局前主席

何秀蘭 - 立法會前議員

李永達 - 立法會前議員

李卓人 - 立法會前議員

李柱銘 - 立法會前議員

李華明 - 立法會前議員

李鵬飛 - 行政會議前召集人、立法會前議員

吳靄儀 - 立法會前議員

林鉅成 - 前立法局議員

施祖祥 - 前憲制事務司

陳方安生 - 前政務司長

陳家洛 - 立法會前議員

殷志明 - 大律師、法改會轄下逆權管有小組委員會前委員

梁家傑 - 立法會前議員

張文光 - 立法會前議員

單仲偕 - 立法會前議員

黃宏發 - 前立法局主席

張國柱 - 立法會前議員

楊森 - 立法會前議員

劉慧卿 - 立法會前議員

歐耀佳 - 廣華醫院前顧問醫生

黎慶寧 - 前保安局長

蕭寶珍（黎慶寧太太）- 香港出口信用保險局前總監

新加入聯署者

何俊仁 - 立法會前議員

鄭家富 - 立法會前議員

張玉堂 - 公民實踐培育基金董事、國際律師事務所合夥人

方敏生 - 社聯前行政總裁

盧子健 - 民主黨前中委

練乙錚 - 中央政策組前顧問

 

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