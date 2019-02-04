【逃犯條例】黎慶寧施祖祥等32前高官議員促林鄭收回6．12暴動定性　交獨立調查委員會調查（附名單） (13:59)

前保安局長黎慶寧、前憲制事務司施祖祥和立法會前議員林鉅成等27名前高官議員，本月14日就《逃犯條例》修訂發表緊急呼籲後，除施祖祥太太施莫美嫻外，他們再連同多6名前中央政策組顧問、立法會議員和專業人士等，今日（23日）向特首林鄭月娥再發表緊急呼籲聯署信，提出三項訴求：立即公布撤回修例、成立獨立調查委員會調查6.12事件，和立即收回定性6.12為「暴動」的說法，全文如下：
前官員、議員等聯署 *2019年6月23日緊急呼籲*
致特首閣下的聯署信：
我們是一群愛護香港，多年來為公眾服務的人士，自本月14日作出緊急呼籲後，香港的情況令人憂心忡忡，故再聯署，懇請 閣下盡快回應以下訴求，令社會回復正常運作。
（一）立即公布撤回法案
政府仍未撤回《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 (修訂)條例草案 (下稱“法案”)：「暫緩」不是撤回。只是取消恢復二讀辯論的通知。「撤回」法案則是取消法案，政府若要重提，便須整個立法過程從頭做起，猶如提一條新的法案。政府稱沒有計劃繼續工作，到了明年7月會期終結，法案便自動失效。但在這段時間，其實是延長了法案造成的不穩定，堅拒撤回，只會加重各界疑心，不能完全放下憂慮，回復正常。在此時刻，初心不再重要，因為民心盡失。而且，撤回法案有先例可援。
（二） 成立獨立調查委員會調查6．12事件
今年6月，已連續兩個星期日有過百萬香港市民上街抗議政府修訂逃犯條例。這是香港歷史前所未見的。有無數的投訴指6月12日香港警方採用不必要及過份武力；但亦有人稱當日有示威者向警方擲磚塊，這一切必須公開、公正地查明真相，以彰顯正義，療癒各方的傷口，消除彼此的不信任，否則我們擔心類似的衝突將會持續，甚至會引致流血事件及對社會帶來無可彌補的傷害。
所以，我們在此促請當局盡快按照〈調查委員會條例〉成立一個獨立的調查委員會，由一位或多位具公信力的人士帶領，全面調查政府處理修訂逃犯條例的一切事情，不單局限於因修訂而引發的警民衝突。
（三）立即收回特首及警務處處長定性6．12為「暴動」的說法
6．12的衝突中，據警方稱，有32人被拘捕，其中被控「遊蕩」的8人已撤銷控罪，餘下仍有24人，包括5名被控以暴動罪的人。
「沒有暴動，只有暴政」，是6．16大遊行中最響亮的吶喊之一。根據《公安條例》，觸犯暴動罪的行為，是參與一場根據條例定義為暴動的集會。如果沒有暴動，就沒有人犯暴動罪；反之，如果6．12的示威是一場暴動，那麼所有參與者都涉嫌犯暴動罪。
不少人上街遊行，包括6．21包圍警察總部的市民，相信都與特首及警務處處長不合理的定性6．12為「暴動」有關。香港人用和平方法示威，國際社會及多國領袖高調讚揚香港人的公民質素，與特區政府指自己市民為暴徒成強烈對比。特首及警務處處長應接受民意，立即收回這不合理的定性。
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聯署人包括：
布簡瓊 - 前經濟司
朱幼麟 - 立法會前議員
余若薇 - 立法會前議員
何沛謙 - 通訊局前主席
何秀蘭 - 立法會前議員
李永達 - 立法會前議員
李卓人 - 立法會前議員
李柱銘 - 立法會前議員
李華明 - 立法會前議員
李鵬飛 - 行政會議前召集人、立法會前議員
吳靄儀 - 立法會前議員
林鉅成 - 前立法局議員
施祖祥 - 前憲制事務司
陳方安生 - 前政務司長
陳家洛 - 立法會前議員
殷志明 - 大律師、法改會轄下逆權管有小組委員會前委員
梁家傑 - 立法會前議員
張文光 - 立法會前議員
單仲偕 - 立法會前議員
黃宏發 - 前立法局主席
張國柱 - 立法會前議員
楊森 - 立法會前議員
劉慧卿 - 立法會前議員
歐耀佳 - 廣華醫院前顧問醫生
黎慶寧 - 前保安局長
蕭寶珍（黎慶寧太太）- 香港出口信用保險局前總監
新加入聯署者
何俊仁 - 立法會前議員
鄭家富 - 立法會前議員
張玉堂 - 公民實踐培育基金董事、國際律師事務所合夥人
方敏生 - 社聯前行政總裁
盧子健 - 民主黨前中委
練乙錚 - 中央政策組前顧問
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