【逃犯條例】李慧琼：政府現若宣布撤回修例　料民建聯支持者會理解 (11:44)

涉及《逃犯條例》修訂的爭議至今未息，民建聯主席李慧琼今早（23日）在無綫電視一節目上稱，特區政府在宣布「暫緩」修例時，已影響其管治威信；至於政府應否宣布「撤回」修例，她說，「如果從向前看角度，如果政府認為這樣有助於收復社會，我們支持者都會理解。」
至於需否成立獨立調查委員會調查6．12警民衝突，李慧琼強調，若單是調查警方當日行為，會得出偏頗結論；若更全面調查事件來龍去脈，則「要看屆時的意見如何」。她並不同意有建議稱，撤銷檢控當時任何人暴動罪，或是特赦所有當時涉犯刑事罪行者，因會衝擊法治這香港核心價值。她呼籲當前相關調查單位，應不論當時涉犯刑事罪行者的身分，公平調查。
李慧琼亦表示，特區政府已為今次事件付出很大代價，她不認為要有問責高官下台，改組行政會議也未必有助解決問題。
對有意見稱政府應及早跟示威者直接對話，李慧琼則稱，目前示威者方面沒有領袖，可能要由宗教領袖或其他「中間人」代為醞釀，此前也要社會氣氛先較為平靜；她亦認為，單是一次對話也不足解決問題。
她又重申，民建聯今次並非「盲撐」特區政府；至於6月9日大批市民上街後，特區政府堅持如期推動修例，此後到6月12日爆發示威民眾跟警方衝突，則是「行政長官堅持繼續去吖嘛！」。
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