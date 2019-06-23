調查：劏房戶人均居住面積58.2呎　租金佔入息逾四成達新高 (12:15)

調查機構又將劏房單位租金與單位同期應課差餉租值對比，兩者差幅計入差餉物業估價署公布的私人住宅租金指數，得出「劏房租金綜合指數」。結果顯示，2019年指數為444，較去年的指數上升7.7%。

調查顯示，劏房平均面積為132.2平方呎，人均居住面積為58.2平方呎，數字均較公屋標準75平方呎低。研究又發現，劏房戶平均租金佔家庭收入41%，比去年增加5個百分點，即每100元收入中有41元用作交租。全港關注劏房平台組織幹事黃嘉浚表示，租收比愈高，住戶愈要壓縮其他生活開支，令經濟負擔更沉重。

蔡涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，發現不少租客在續租時沒有與業主簽書面合約，部分簽訂租約的條文相當苛刻，例如：過期3天不交租便截水電，日後駁回水電需收取一千元；承租人需負責單位所有內部及電器維修，如有損壞需在按金扣除費用等。

何女士與8歲兒子及丈夫每月以4000多元租住葵涌一個60至70呎劏房單位，租金佔全家入息的三分之一。她說「一家人食、住、瞓，都在這細小空間，仔仔要彎腰做功課」，她說，住所僅有的一個窗，也因正對天井不能開啟，「怕有蟲鼠入屋」，加上劏房長期有漏水，令房內持續潮濕和空氣不流通，她常有鼻敏感等不適。

其他報道：法籍女子中環酒吧與人爭執 稱失50萬戒指

其他報道：特稿：兩計劃設保障限額 違自願醫保原意 變相不包終身續保 食衛局：設限額可降保費

其他報道：馬道立寄語新任資深大律師 法治受損時挺身而出