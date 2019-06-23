【逃犯條例】是否有官員要下台？　馬時亨：要看上層　非自己能決定 (10:12)

馬時亨又表示，對近日社會撕裂情況感到痛心，強調年輕人是社會棟樑，憂慮如果年輕人對社會有如此大怨氣，「將來的路會很辛苦」，呼籲政府應正視問題。

他續指出，香港如今由於房屋愈來愈貴等問題，導致年輕人非常沮喪，感到社會不公，形容如今香港已由「爭氣之都」變成「怨氣之都」。

至於政府應如何收拾局面，馬時亨稱要看政府智慧，並認為政府昨日（22日）召開集思會的原因，是知道如今事態嚴重；他作為市民，只能默默支持祝福。

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