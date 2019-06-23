【逃犯條例】3局長網誌允續聆聽市民聲音　楊偉雄未提修例爭議 (14:20)

涉及《逃犯條例》修訂的爭議持續未息，多名問責官員今（23日）發表網誌，其間都提及修例爭議。
食衛局長陳肇始在今日主題講述香港捐血風氣的網誌中，以〈後記〉形式談及修例議題。她表示，相信近兩星期的相關事件，對市民丶政府和問責團隊，都帶來很多「反思」，「除了有為市民福祉的初衷，如何充分了解市民的想法和期望，平衡社會不同意見，也是關鍵」。
陳肇始稱，食衞局的工作範疇與民生息息相關，她和該局同事一定會繼續細心聆聽市民意見，「把市民的福祉放於首位」。她續稱，自己作為問責團隊一員，衷心期盼社會體會他們的誠意，共同努力推進香港未來發展。
勞福局長羅致光在一篇關於僱員再培訓議題網誌上，表示政府已承認在處理修例工作方面有不足，承諾會更虛心聆聽市民聲音，了解市民想法和感受，希望市民能放下嫌隙，讓社會可盡快修補裂痕，重新攜手為香港創造更好的未來。
發展局長黃偉綸亦在今日發表網誌，透露幾日前他出席了一個業界聚會，席間與業界討論近日社會紛爭，當時他指出特首已就政府工作的不足向市民真誠致歉，問責團隊亦在不同場合坦承有改進空間，並承諾會加倍努力，與社會各界一起修補裂痕，和面對香港未來在民生及經濟等方面的大量挑戰。不少業界其後向他表示，理解政府責任和難處，並認同大家應放下歧見，一起重新出發。
至於創科局長楊偉雄則未在網誌提及修例爭議，僅強調創新與科技的推展，除了促進經濟多元化，持續增長；亦可為社會帶來進步，改善民生。他透露今年第四季，創科局將舉辦「城市創科大挑戰」，釋放社會創新思維，與市民攜手推動以創科改善民生，群策群力，推進本港智慧城市的建設。
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