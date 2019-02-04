【逃犯條例】張建宗：政府會接受修例明年7月自動失效　陳茂波：盼市民與政府一同守護發展香港 (13:11)

張建宗在今日網誌中亦寫道，「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，「香港要盡快回復平靜。讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」，「未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會」。

張建宗在這篇題為〈攜手重新出發 重建互信和諧 培育創科人才 掌握無限機遇〉的網誌中亦重申，特首林鄭月娥已就「政府修例工作不足」，誠心向市民道歉，並稱林鄭月娥上任以來發表的兩份《施政報告》，提出近500項政策措施，在多個範疇取得「階段性成果」，當中包括創科發展；張建宗其後以至少8段，列舉了相關措施。

另外，張建宗上周日（16日）沒有發表網誌；當天同樣有發表網誌、並提及政府已宣布暫緩修例的財政司長陳茂波，今日亦在主題講述人才培養的網誌尾段，提及《逃犯條例》修訂爭議。

陳茂波寫道，「我們重視人才培訓，也重視香港的每一個人，因為有人，才有香港這個家」，特區政府已就相關「工作上的不足和爭議所引起的矛盾和紛爭」真誠道歉，「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身分，彼此都是香港人。忿恨和猜疑不會為我們帶來更美好的社會」，盼望大家讓特區政府在行政長官的領導下重新出發，「一同守護和發展香港，我們所愛的這個家」。

張建宗和陳茂波在今日的網誌中，都沒提及自己需否替修例觸發的爭議，公開道歉。

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