【逃犯條例】張建宗：政府會接受修例明年7月自動失效　陳茂波：盼市民與政府一同守護發展香港 (13:11)

涉及《逃犯條例》修訂的爭議未息，政務司長張建宗和財政司長陳茂波，在今日（23日）發表的網誌都有回應；其中張建宗開首便稱「特區政府已完全停止《逃犯條例》的修例工作，並清楚表明本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效」，「政府會接受這事實」；陳茂波則稱，盼望市民大眾讓特區政府重新出發，全力服務市民來重建彼此互信，「一同守護和發展香港，我們所愛的這個家」。
張建宗在今日網誌中亦寫道，「香港今日的成就得來不易，我們要好好珍惜」，「香港要盡快回復平靜。讓我們一起向前看，向前走，重新出發，重建互信，努力建設香港」，「未來三年，特區政府會聚焦發展經濟、改善民生、加強與青年溝通，為他們開拓發展空間，促進向上流動的機會」。
張建宗在這篇題為〈攜手重新出發 重建互信和諧 培育創科人才 掌握無限機遇〉的網誌中亦重申，特首林鄭月娥已就「政府修例工作不足」，誠心向市民道歉，並稱林鄭月娥上任以來發表的兩份《施政報告》，提出近500項政策措施，在多個範疇取得「階段性成果」，當中包括創科發展；張建宗其後以至少8段，列舉了相關措施。
另外，張建宗上周日（16日）沒有發表網誌；當天同樣有發表網誌、並提及政府已宣布暫緩修例的財政司長陳茂波，今日亦在主題講述人才培養的網誌尾段，提及《逃犯條例》修訂爭議。
陳茂波寫道，「我們重視人才培訓，也重視香港的每一個人，因為有人，才有香港這個家」，特區政府已就相關「工作上的不足和爭議所引起的矛盾和紛爭」真誠道歉，「無論大家身處甚麼位置、站在甚麼崗位，放下這些身分，彼此都是香港人。忿恨和猜疑不會為我們帶來更美好的社會」，盼望大家讓特區政府在行政長官的領導下重新出發，「一同守護和發展香港，我們所愛的這個家」。
張建宗和陳茂波在今日的網誌中，都沒提及自己需否替修例觸發的爭議，公開道歉。
逃犯條例 相關報道：
「宇」青年同行 「保護雞蛋不要破」 大學生：鄺俊宇在做議員該做的事
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 張建宗 陳茂波 編輯推介