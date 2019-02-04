【逃犯條例】消防處稱15人警總分送兩醫院　醫管局：港島群眾活動12人登記求醫 (23:15)

示威者周五（21日）起包圍警察總部長達16個小時，當晚警察總部內有人召喚救護車，將不適者送院。不過，事後警方、消防處及醫管局就送院及登記求診的人數有不同說法，有網民質疑當日是否有人濫用救護車服務，召喚救護車到醫院後，並沒有登記求診。
facebook群組「HA Secrets」稱，當日在警總召喚救護車的人，由救護車送至瑪麗醫院及律敦治醫院急症室後，部分人未有登記求診便自行離開，批評警方濫用救護車服務。
警方周六（22日）凌晨發出新聞稿，稱事件中有4男9女、共13名員工身體不適，但由於當時警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。
消防處回覆《明報》查詢時表示，當晚救護車從警察總部，把15人分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院，其間無人中途下車。
不過，醫管局回覆稱，就港島區的大型群眾活動，截至周六上午11時，有3男9女、共12人被送往瑪麗醫院及律敦治醫院，年齡介乎27至68歲，所有人已經出院；公立醫院並無記錄未登記求診人士。醫管局未有透露12人是否全數為由警察總部送院的員工。
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