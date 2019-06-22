【逃犯條例】民陣籲周日晚立法會煲底集會　追究警察濫權 (22:26)

警方鎮壓6．12反修訂《逃犯條例》示威期間，動用催淚彈、布袋彈及橡膠子彈，又被指向示威者頭部開槍及用槍指嚇記者等。民陣呼籲市民周日（23日）晚上8時至9時半，到立法會示威區參與「追究警察濫權集會」。
民陣表示，市民參與反修例示威期間，遭警方暴力對待，「從69及612事件中，警方制度以及文化的腐敗表露無遺」。民陣希望透過現有香港制度對警方投訴，同時把香港警察濫權情况帶到國際，讓港府面對國際壓力。七警案中遭警察圍毆的曾健超，以及朱經緯案中遭時任警司朱經緯用警棍襲擊的鄭仲恆，將會在周日集會上發言。
逃犯條例 相關報道：
曾鈺成：反修例倘「去得太盡」民意或逆轉 葉國謙：林鄭管治威信受損
陳方安生公開信促林鄭撤回修例 全面特赦6‧12衝突潛在犯罪者
曾偉雄︰警方「6．12」用武力屬被動 望道歉不成為「風土病」
Do You Hear the People Sing 93歲填詞人：精神與港人同在
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 警察 濫權 民陣 立法會示威區 煲底 集會 七警 曾健超 朱經緯 鄭仲恆