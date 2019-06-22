【逃犯條例】天主教大專聯會兩成員　向教宗面呈信函介紹反修例示威 (21:57)

近日本港反對修訂《逃犯條例》的示威中，不時有人頌唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》；天主教等多個宗教的領袖亦就相關議題發聲。香港天主教大專聯會今晚（22日）在facebook表示，聯會兩名成員今日在羅馬獲教宗方濟各接見，並向方濟各呈上信函，介紹香港反修例示威，以及公教青年在是次運動中的角色。