【逃犯條例】九巴凌晨加開特別車載示威者　網民讚「香港良心」 (20:59)

大批示威者周五（21日）包圍警察總部，行動一直持續至周六凌晨3時許。港鐵尾班車在凌晨約1時開出，有網民在網站「hkitalk.net 香港交通．資訊網」上載多張照片，稱九巴在周六凌晨加開104R特別線，由警察總部附近開出，前往旺角，收費16.5元，較同樣由灣仔前往旺角的紅色小巴便宜。
有網民大讚九巴是「香港良心」，但有網民擔心，若示威者使用八達通支付車資，有可能令行蹤外泄。
翻查資料，九巴過去通常是在長洲太平清醮活動期間開辦104R特別線，在凌晨時分由中環碼頭接載乘客往旺角，全程16.5元。
九巴回覆本報查詢時表示，九巴提供的路線和班次，包括特別班次，均以乘客需求為主，並按實際情况彈性處理，以期盡快疏導乘客，又感謝前線車長堅守崗位。發言人強調，乘客可用八達通或現金支付車資，九巴會嚴格保障乘客資料，不會交予其他人查閱。
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