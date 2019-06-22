【逃犯條例】九巴凌晨加開特別車載示威者　網民讚「香港良心」 (20:59)

有網民大讚九巴是「香港良心」，但有網民擔心，若示威者使用八達通支付車資，有可能令行蹤外泄。

翻查資料，九巴過去通常是在長洲太平清醮活動期間開辦104R特別線，在凌晨時分由中環碼頭接載乘客往旺角，全程16.5元。

九巴回覆本報查詢時表示，九巴提供的路線和班次，包括特別班次，均以乘客需求為主，並按實際情况彈性處理，以期盡快疏導乘客，又感謝前線車長堅守崗位。發言人強調，乘客可用八達通或現金支付車資，九巴會嚴格保障乘客資料，不會交予其他人查閱。

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