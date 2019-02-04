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【逃犯條例．多圖】撐警晚會數百人參與　示威者舉牌高叫「支持獨立調查」 (22:59)

【22:59】警方表示，高峰期有600人參與集會。

【21:24】會後被問到集會人數，李偲嫣表示，預備了480朵白花全部派出，預備了600張的標語亦所剩無幾。

【20:56】大會宣布完結。

【20:46】李偲嫣表示，場內有聲稱支持警察的年青人，誠意邀請他們上台辯論，又稱自己隨時歡迎以中文、英文的辯論己見。

支持修訂《逃犯條例》的黃先生一家三口參與集會，黃先生稱不值警員慘被辱罵，所以舉家撐警；黃太則認為示威者太暴力，所以警察才會用上更大武力，「如果我個仔聽話，我不用管；他愈曳，我就要加大力度去管」。後來台上播放有粗口的歌曲，他們一家就從台前往後退並離場。

以輪椅代步的黃先生（音譯）分享稱，日前看見特首林鄭月娥道歉時「我即刻喊，我都唔明」，他認為特首和保安局長李家超都毋須道歉。另亦有參加集會的女子對林鄭月娥道歉感憤怒和不解，但希望在場人士明白林太要顧全大局，有她的難處若當日不道歉會有再大衝擊，警察可能再受傷，形容林鄭月娥「將個人榮辱置諸度外」。

另外，兩名市民在場外拉起寫有香港人互助、愛護警隊及支持人權法的橫額，遭參與集會的人指罵。

【20:05】有參與集會的女童看過法律界黑衣遊行、議員和警員爭執、示威片段後落淚，應李偲嫣邀請上台分享時形容片段中的是暴徒，李偲嫣着女童的媽媽安慰她，工作人員並為女童擦眼淚。

【19:40】對於有示威人士舉牌示威，李偲嫣在台上表示，有人帶着「侮辱警察的說話」走入來，是滋事的人，又形容是旁門左道。在場人士在李偲嫣帶領下拍手並大叫3聲「多謝警察」，感謝在場警察，她並又求盡快訂立《辱警罪》。

翟小姐從元朗到場撐警，認為警察只是維持治安，沒有過度使用武力，眼見昨日（21日）警總被圍堵，她形容「那些示威者仲惡過黑社會」，認為那些青年是受朋輩影響，「見同學出來示威，怕自己不出來就會被unlike，好似飲喜茶，不去飲就out」。她說，部分示威者在網上見到相異意見就unlike、unfriend，根本就是極權，若對警方執法行動有異議，大可告上法庭，而不應圍堵大喊。

上台發言的市民顏先生表示，近日警員受盡鐵枝攻擊，又被謾罵，「辛苦了他們」。顏先生認為政府不應就修訂《逃犯條例》道歉，而是應向全港支持修例的市民道歉，又認為是政府太軟弱和姑息，令香港市民和警察受害。

【19:23】大會播放民陣和泛民早前回應6．12示威被鎮壓的記者會內容，包括要求釋放被捕年輕人等，在場人士以噓聲回應，亦有人大叫「暴徒」。播放短片後正義聯盟主席李偲嫣在台上問「係咪見到好多垃圾？應該點樣做？」在場有集會人士大叫「打死佢」，李偲嫣則大叫「要丟了香港的垃圾！」獲在場人士歡呼回應。李偲嫣又說，集會不是講人數多少，又「不是人多蝦人少」，今次只是第一次集會，「以後會遍地開花，打擊愈大，反擊愈大。」

退休警員、香港警察員佐級協會創建人暨退役同僚聯會主席謝國堅要求傳媒中立報道，稱警察是被逼埋牆角才還擊，又說「食警察糧的一定係撐警察」。

【19:00】多個團體今日（22日）傍晚6時半在中環遮打花園舉辦「支持香港警察祝福香港晚會」。晚會開始時約有數百人參與，晚會以一起唱國歌開始，在場人士並為台灣殺人案死者潘曉穎默哀一分鐘。其後集會人士大叫「支持警察，嚴正執法，愛香港，撐警察」的口號

約6時現場已聚集數十名市民，場內約有10名警員，並有數名穿黑色背心的便衣警員，場外亦見有8名警員周圍巡邏，氣氛平靜。大會並預備了藍色絲帶予參與者佩帶，表達支持和祝福香港警察。

約6時45分有兩名大學生到場，舉牌支持成立獨立調查委員會，強調沒有辱罵警方，只表達訴求。杜同學（右）想不到到場已惹來混亂，有人混亂中打到她的嘴，所以要考慮是否繼續出席集會。張同學說，應成立委員會調查6．12衝突，而監警會未必有足夠獨立性，亦未必可還警方一個清白。至近7時，兩名男子在台下互罵。其中黃先生不滿警方在衝突當日用過量武力，另一男子即場駁斥，表示全靠警察維持治安，否則情况會更惡劣。

數名長者在台下吃麵包，其中幾人頭戴「獅子山下一家人」白色帽。問及其中一名婆婆來做什麼，她答「無，我自己來」，再追問他們來做什麼，她再說「我撐你哋」，隨後糾正說要撐警察，另一伯伯阻止她再說話，叫她「唔識講，咪亂講」，強調他們不相識，大家都是自發，從四方八面前來撐警。

正義聯盟主席李偲嫣表示，集會目的是希望向警察表達支持。剛退休、今年4月從美國回流香港的李先生說，支持200萬人和平遊行的權利，但從網上和看到6．12集會當日的片段，見示威者故意挑撥和衝擊警方防線，警察人數少，是「忍無可忍」下才執行防暴措施。李先生今日帶同粉紅色心心棒過來集會，表示希望用行動表達對警察的支持。

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