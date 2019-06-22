【逃犯條例】民陣轟警造謠：警總自鎖大門延誤不適者送院逾半小時 (21:05)

消防處表示，救護人員必須評估現場情况及確定安全下，帶備包括抬牀等救援工具，徒步經過大批示威人士前往警察總部。至晚上11時35分，救護人員到達警察總部入口，聯絡相關警察人員，等待開啟正門閘口及由警員帶領接觸有關傷者。

【18:53】大批示威者昨日至今日（21至22日）凌晨包圍警察總部逾12小時，警方今日發出新聞稿譴責示威者，稱由於警總附近道路受阻，令總部內13名不適者延誤送院。民陣下午回應指出，示威者早已開路讓救護員到警總，但警方自己鎖住大門，令救護員延誤最少半小時才能進入警總救人，批評警方公然說謊、造謠誣蔑示威者。

民陣引述立法會議員張超雄昨晚在現場的觀察，表示警總通道雖然擺滿鐵馬，但示威者建議醫護人員從正門進入，並開路予救護車進入警總。據《明報》記者昨晚現場觀察，警總正門並無示威者擺放鐵馬。

民陣指出，是警方自己鎖上正門，並稱找不到鎖匙；找到鎖匙後警方又非第一時間讓救護員入內，而是先派全副武裝、手持長盾的防暴警察戒備，整個過程歷時最少30分鐘。民陣續表示，在場的立法會議員張超雄及郭家麒試圖沿途協助醫護，郭家麒並以醫生身分表示願意進入警總為病人診斷，惟遭警方拒絕。

民陣強調，市民到警總示威，是因為警方在6月9日及12日使用過分武力鎮壓示威，包括以橡膠子彈射擊示威者頭部，以及用催淚彈攻擊救護站，且至今仍未道歉。民陣批評警方一再造謠，試圖抹黑和平示威者；並要求設獨立調查委員會徹查警方濫權。

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