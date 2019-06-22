【逃犯條例】陳肇始：望平衡病人私隱與警方工作　私院需設指引 (18:12)

陳肇始今日（22日）出席中大中醫學院新設臨牀訓練基地的開幕典禮後，回應荃灣港安醫院事件。她表示，醫護人員已有關於處理病人私隱的專業守則；不同私院亦可能會制定保障病人私隱方面的指引，「現時需提醒各私家醫院，他們需要有這方面的指引」。她又稱，私家醫院聯會會討論不同事務，「在這情况下，我相信私家醫院會就這個問題有適當的指引」。

陳肇始又說，醫院與警方溝通方面，除了急症室設有警崗，一直以來的合作機制亦是行之有效。對於有6．12傷者在醫院急症室被捕，她表示，相信醫管局在檢視事件時，會有進一步提升病人私隱的方案和建議。但她無回應自己有無主動聯絡警務處長盧偉聰，了解最近警員在醫院拘捕犯人的情況。

另外，目前各私家醫院接收傷者無統一指引，有病人組織建議制定指引，陳肇始稱，現有的私家醫院監管相關條例，在整體私院運作及提供服務方面，已「有一定規範，這方面我們已經做了」。私家醫院聯會昨（21日）表示，並無就接收和治療病人方面向會員發出指引。

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