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【逃犯條例】陳方安生公開信促林鄭撤回修例　全面特赦6‧12衝突潛在犯罪者 (17:09)

前政務司長陳方安生今日（22日）向行政長官林鄭月娥發公開信，呼籲林鄭月娥撤回《逃犯條例》草案，以及成立獨立調查委員會，調查警方6‧12警民衝突時，是否使用過度武力，並全面特赦當時可能有潛在犯罪者。

陳方安生在信中表示，她是以朋友，以及同樣在公職生涯中致力為港人福祉服務的前任同事身分，向林鄭月娥建言。陳方安生說，林鄭月娥應該停止玩弄語義，稱其拒絕撤回修例，只會令事情火上加油，增加猜疑。

其次，陳方安生呼籲成立完全中立的調查委員會，由律政司資深官員帶領，調查警方在6‧12警民衝突中所使用武力的情況，以重建社會大眾對警隊的信心及尊重。

陳方安生又促請林鄭月娥考慮，一次過特赦在6月12日示威中可能涉及潛在犯罪行為的人，包括那些被捕並可能被指涉及暴亂行為而遭檢控的人，以及那些因為執行指令而日後可能被揭發曾使用過度武力的警隊成員。

陳方安生對林鄭月娥表示，如果能作出上述讓步，可以預期社會大眾在日後的行動中保持克制，使公眾秩序和香港日常生活免受干擾。

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