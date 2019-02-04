【逃犯條例】斥示威者圍警總阻救援　警察學院副院長：我們同事就不是人？ (16:17)

數名救護員昨晚11時許，帶同擔架牀到警察總部後門嘗試進入，但後門被障礙物阻擋。警察學院副院長李仲華嘗試清理，被示威者用粗言穢語指罵。李仲華其後受訪時批評示威者，「入面有很多同事有很多不同需要，包括孕婦在內，醫護人員已到達，但不能進入。其實大家如何看，是否我們的同事就不是人？你們圍着就可以。香港需要的是什麼，是愛，而不是粗口、惺惺作態。」他受訪期間，附近的示威者質問：「（該孕婦）係唔係生得？」也有示威者怒罵「畜牲」。

救護員之後轉往正門，幾名民主派立法會議員為他們開路。救護員在警總閘口等候約20分鐘，警方開閘讓他們進入，其後多人坐輪椅再被轉上擔架送院，包括孕婦及長者。

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