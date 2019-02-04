【逃犯條例】警員佐級協會主席譴責圍警總　指網上欺凌警察「肯定有後果」 (14:47)

林志偉稱，他昨晚「徹夜難眠」，留意警總情况，見到有警員「執勤期間被人挑釁、肆意侮辱、甚至被人襲擊」，亦有警員離開警總時「被人刻意推撞、阻攔」，令他「極度憤怒」，譴責涉事者。他昨晚收到不少同袍的信息，會全部向管理層反映，並跟進事件發展。

林志偉形容警察是「香港法治穩定的最後防線」，呼籲同袍繼續堅守崗位，履行警察天職，執行法紀，維持香港穩定；又稱他會「繼續為同事爭取應有權益及福利」。

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