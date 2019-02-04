【逃犯條例】曾偉雄︰警方6‧12用武力屬被動　望道歉不成為「風土病」 (13:43)

曾偉雄回應警方當時使用的武力比例是否恰當時稱，從電視直播的畫面中所見，警方當日使用的武力屬「被動」，並無主動使用武力。他說，如果警方認為使用催淚煙仍無法制止暴力攻擊，便只有採取進一步武力，就如當時使用了橡膠子彈和布袋彈；他認為，警方當時使用的武力是「有需要、亦合法」。他表示，警員當時是為了保護自身及在場其他人的人身安全，避免立法會大樓被暴力衝擊。

對於個別事件中警方被質疑濫用武力，曾偉雄指出，香港有特定渠道去處理投訴，相信特區政府會認真處理相關指控。關於國際特赦組織報告指控警方6‧12當日涉嫌採用過分武力，違反國際人權標準，曾偉雄說，留意到相關報道，但並無看過該份報告。對於有人提出要求警方撤回對示威者的指控，曾偉雄則說，事涉是否法律檢控，應透過法律程序處理，不應透過政治手段。

對於市民要求警方道歉，曾偉雄說，不希望道歉成為「風土病」。他認為，警方當時只是履行職責。

至於6‧12警民衝突時警方速龍小隊制服上沒有編號，曾偉雄認為，這方面可以討論，並交由警方及政府處理。被問到是否需要成立獨立調查委員會來徹查6‧12警民衝突，曾偉雄說，相信港府一定會考慮。

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