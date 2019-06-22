【逃犯條例．短片】鄭若驊首現身道歉 (11:44)

《逃犯條例》修訂至今觸發連番示威及衝突等事件，律政司長鄭若驊今早（22日）出席資深大律師委任典禮後見記者，就她作為政府一分子，作出真誠致歉。對被問及為何昨日（21日）以網誌形式道歉，鄭若驊解釋，是因「工作安排」，今日才趁出席公開場合，向公眾道歉。
鄭若驊又表示，會「盡快」處理近日相關衝突中的個案，律政司會「不偏不倚，無畏無懼」，不會因早前當局稱「6‧12」衝突中有「暴動」成分，影響到會否檢控的決定。她又重申，《逃犯條例》修訂再沒有時間表，特區政府不會「貿貿然」再做相關事情。她亦表示，目前仍宜依現行監警會等機制，處理「6．12」衝突中有否警務人員濫用武力等問題。
鄭若驊又稱，不能藉公民黨立法會議員楊岳橋等倡議擴大域外法權的方式，跟進港人陳同佳涉台灣殺人案個案，因現行法例不容單靠剔除某些條文中的地域限制，便可在處理台灣殺人案中行使。
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