【逃犯條例】張炳良：特區最嚴重管治危機　須各方政治領袖解決 (11:05)

張炳良表示，當前「政治的紛爭一定是要由政治領袖來解決」，建制和民主派都不能迴避。他認為要徹查有什麼深層原因觸動「6．12」警民衝突，而非只追究警察其間有否濫用武力，當局應成立獨立調查委員會調查並確立這一點，才能讓社會邁向和解。

張炳良亦關注，中央往後會否收緊對港政策。他指出，中央在香港2003年大遊行後，即全面檢討對港政策；加上近年內地與香港年輕人，都對對方態度愈趨不滿，會令問題更複雜。

香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝在同一節目中稱，社會不應再着眼要求撤回修例等訴求，而應把握機會要求改善香港管治。他亦提及，最近收到年輕人的求助電話倍增，主要集中在對時局感無助和愧疚；他呼籲他們先尋求專業社工等人士協助。

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