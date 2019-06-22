【逃犯條例】朱凱廸：暴動罪法例過時  容海恩：是否定性「暴動」不重要 (11:00)

朱凱廸表示，現時暴動罪定義含糊，只列明「破壞社會安寧」，政府不應用這過時法例控告示威者，政府若有證據證明示威者襲警，可控告襲警或刑事毁壞等清晰罪行，市民不想看見任何人因參與示威面對「不相稱的刑罰」。同場出席的新民黨立法會議員容海恩則認為，現時是否定性暴動不重要，而是視乎法庭判定個別人士行為是否涉及暴動。

被問到司法處理今次衝突可能需時，政府是否應以政治方法撤銷「暴動」定性，容海恩認為，不應用政治方法處理刑事檢控案件，法庭自會裁定是否暴動罪，但朱凱廸駁斥是特首先作政治定性，宣稱當日是「暴動」。

朱凱廸要求政府成立獨立調查委員會，不單調查6．12衝突，甚至是政府在整個修例事件的處理手法，不要繼2014年雨傘運動和2016年旺角騷亂後再逃避問題。行會成員、自由黨主席張宇人在同一節目中表示，朱凱廸提出的調查範圍太闊，任何獨立調查委員會都無法解決有關問題，例如無法查明是否由北京要求特區政府修例。

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