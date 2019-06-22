【逃犯條例】朱凱廸：暴動罪法例過時  容海恩：是否定性「暴動」不重要 (11:00)

政府將6．12抗議引發的警民衝突定性為「暴動」，對於民間要求政府撤回「暴動」定性，議會陣線立法會議員朱凱廸今早（22日）在港台節目中表示，現時的暴動罪法例過時，定義不清晰，給予律政司及警方很大酌情權引用該例控告示威者。
朱凱廸表示，現時暴動罪定義含糊，只列明「破壞社會安寧」，政府不應用這過時法例控告示威者，政府若有證據證明示威者襲警，可控告襲警或刑事毁壞等清晰罪行，市民不想看見任何人因參與示威面對「不相稱的刑罰」。同場出席的新民黨立法會議員容海恩則認為，現時是否定性暴動不重要，而是視乎法庭判定個別人士行為是否涉及暴動。
被問到司法處理今次衝突可能需時，政府是否應以政治方法撤銷「暴動」定性，容海恩認為，不應用政治方法處理刑事檢控案件，法庭自會裁定是否暴動罪，但朱凱廸駁斥是特首先作政治定性，宣稱當日是「暴動」。
朱凱廸要求政府成立獨立調查委員會，不單調查6．12衝突，甚至是政府在整個修例事件的處理手法，不要繼2014年雨傘運動和2016年旺角騷亂後再逃避問題。行會成員、自由黨主席張宇人在同一節目中表示，朱凱廸提出的調查範圍太闊，任何獨立調查委員會都無法解決有關問題，例如無法查明是否由北京要求特區政府修例。
逃犯條例 相關報道：
Do You Hear the People Sing 93歲填詞人：精神與港人同在
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 朱凱迪 容海恩 張宇人