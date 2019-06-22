【逃犯條例．短片】休班警自發清潔警總外牆　義工籲撤走中信大廈物資站 (16:32)

【16:32】助理處長林曉彤到警總外，與協助清潔的休班警員握手，並說：「辛苦晒。」
【16:15】有7名市民坐在添馬公園草地，齊唸「六字大明咒」。
【15:29】有休班警員自發到警總外清潔，有休班女警表示，是各個警員自發到警總清潔，自己並非在警總上班。她形容「後生仔都係發泄下」，但叫示威者應想像自己的家被以此種方式發泄有何感受。
一眾休班警員攜同洗石水、百潔布、鐵鏟、毛巾、掃帚及刷等用具，到場協助清潔。有休班男警認為，警察也只是執法者，希望示威者守法。
問到兩名參與清潔的警員以何種形式呼籲行動，他們只說是各個警員自發。
警總外亦停泊多輛清潔公司車輛，以強力水槍配以天拿水和洗潔精清洗外牆。
【15:20】物資站義工John呼籲市民清走約30袋物資，包括口罩、手套、雨傘、保鮮紙、索帶，希望盡快撤走中信大廈外的物資站。
【13:50】清潔工開始用洗石水，洗走昨晚（21日）示威者在警總外牆噴下的字句。
【13:10】逾20人到灣仔警察總部外，高呼「支持香港警察，支持嚴正執法」，再送花及慰問卡致敬，並由警署警長孫恩漢代為接收。正義聯盟黨主席蔡克健稱，今次並非正義聯盟組織的活動，今次只是一班市民自發來撐警，他們自上周的運動開始已決定來表態，認為香港示威的底線是不違法，不想有人因個人目的去破壞法治。
【11:49】有警察到警總外蒐證，持數碼相機拍下警總外牆的塗鴉和污漬，拍照後再用黑色膠袋貼回。
【09:20】警察總部外繼續有清潔工人抹走外牆上的雞蛋迹，外牆被噴字的位置亦被遮蓋；警總外被示威者以膠紙覆蓋的閉路電視，亦由工作人員逐個撕開。警總外亦無人聚集。
數十名警員各攜同一袋物品由警總乘旅遊巴離開，部分警員配有可發射催淚彈的大口槍。
【05:41】夏慤道及告士打道清晨約5時40分開通。
【04:22】示威者離開後不久，大批軍裝警員走出警總，拆除鐵馬，並清理現場雜物。多輛旅遊巴經駱克道駛進警總；金鐘道亦於此時開通。
【02:45】到近凌晨3時，警總外有示威者以揚聲器呼籲仍留守的群眾離開。社總總幹事許麗明表示，有數名前線示威者向她說，是次包圍警總已經「做到嘢」，於是決定呼籲群眾離去。現場遺下不少雞蛋殻、雨傘、頭盔、膠樽等垃圾和雜物，警總牆外多處被畫上「撤回」和「黑警」等字眼，多個閉路電視被噴漆。
【02:40】至約凌晨2時半，有數名示威者突然從夏慤道跑至軍器廠街，高呼有多名警察正前來清場，呼籲示威者退到駱克道或先行散去，示威者隨即集體後退至駱克道。記者現場所見，當時現場未見有警察出現，惟示威者已陸續離開。
【00:55】軍器廠街近告士打道及軒尼詩道兩側人數漸減，仍約有2000，軍器廠街天橋上聚集者亦減少。警方發言人表示，共4男9女由警總送院。
【00:38】警總外示威者情緒仍然高漲，大叫「香港人加油」。軍器廠街近告士打道及軒尼詩道兩旁的示威者則開始減少，記者目測約有千人離開。有正離開的示威者表示，留守數小時後已感疲累，加上地鐵尾班車即將開出，決定先離開，日間考慮再來。
【00:23】反對《逃犯條例》修訂風波未息，大專學界等昨日（21日）發起「升級行動」，示威者自早上於金鐘立法會「煲底」示威區聚集，截至下午5時，先後封鎖政總、夏慤道、灣仔警察總部、稅務大樓、入境事務大樓及金鐘道政府合署。
至今日（22日）凌晨零時，包圍警總的示威人潮仍未散去，一批救護員進入警總，至少有10名傷病者隨救護出閘，前3人在擔架上被抬出外，餘人步行。有議員陪同傷病者離開。
立法會議員鄺俊宇到場聲援，示威者紛紛鼓掌，並與鄺俊宇擊掌。
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