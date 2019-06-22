【逃犯條例】警總示威者漸散　13傷病者隨救護員離開 (00:55)

【00:55】軍器廠街近告士打道及軒尼詩道兩側人數漸減，仍約有2000，軍器廠街天橋上聚集者亦減少。警方發言人表示，共4男9女由警總送院。
【00:38】警總外示威者情緒仍然高漲，大叫「香港人加油」。軍器廠街近告士打道及軒尼詩道兩旁的示威者則開始減少，記者目測約有千人離開。有正離開的示威者表示，留守數小時後已感疲累，加上地鐵尾班車即將開出，決定先離開，日間考慮再來。
【00:23】反對《逃犯條例》修訂風波未息，大專學界等昨日（21日）發起「升級行動」，示威者自早上於金鐘立法會「煲底」示威區聚集，截至下午5時，先後封鎖政總、夏慤道、灣仔警察總部、稅務大樓、入境事務大樓及金鐘道政府合署。
至今日（22日）凌晨零時，包圍警總的示威人潮仍未散去，一批救護員進入警總，至少有10名傷病者隨救護出閘，前3人在擔架上被抬出外，餘人步行。有議員陪同傷病者離開。
立法會議員鄺俊宇到場聲援，示威者紛紛鼓掌，並與鄺俊宇擊掌。
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