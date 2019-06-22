巴士路線最新改道安排 (00:08)

停駛路線：1P、12M、13、23、23B、66、70A、260、H1、H1A、H2、W1、X15、X15R

改道路線：1、2、5B、5X、6、6A、6X、10、11、12、12A、15、18、18P、18X、25、26、37A、37B、40、40M、70、75、82M、88R、90、90B、97、101、101X、103、104、109、111、113、115、182、182X、307、590、601、601P、619、621、641、680、680X、681、681P、690、720、722、780、788、789、905、914、930、930X、948、962、962A、962B、962C、962E、962X、967、967X、969、969A、969B、969C、980X、981P、982X、985、A11、A12、E11、E11A

改道路線（通宵）：N8X、N90、N121、N182、N619、N680、N691、NA11、NA12、N11、N962、N969

新巴城巴網頁

九巴表示，因應港島區的交通情況，下列巴士路線及港島區巴士站將會稍作調整，而九龍及新界區的巴士站將不受影響。

深宵線

N121 改道

往九龍/新界：不停菲林明道至永吉街

往港島：不停皇后像廣場至柯布連道

N182 改道

往九龍/新界：不停舊灣仔警署至中環街市

往港島：不停皇后像廣場至柯布連道

N368 改以循環線形式運作，菲林明道為循環點

往港島依原有路線至紅磡海底隧道，改經告士打道、杜老誌道天橋、港灣道、菲林明道、軒尼詩道後按原線往元朗

往九龍/新界：不停港澳碼頭至柯布連道

往港島：不停盧押道至港澳碼頭

N373 改以循環線形式運作，菲林明道為循環點

往港島依原有路線至紅磡海底隧道，改經告士打道、杜老誌道天橋、港灣道、菲林明道、軒尼詩道、怡和街、高士威道、興發街、維園道、告士打道、紅磡海底隧道後按原線往粉嶺

往九龍/新界：不停港澳碼頭菲林明道至柯布連道

往港島：不停舊灣仔警署至港澳碼頭

臨時巴士站：史釗域道、灣仔消防局、百德新街、維多利亞公園、興發街、景隆街

N619 改道

往九龍/新界：不停皇后像廣場至菲林明道

往港島：不停修頓球場至林士街

N680 改道

往九龍/新界：不停皇后像廣場至柯布連道

往港島：不停修頓球場至永吉街

N691 改道

往九龍/新界：不停皇后像廣場至菲林明道

往港島：不停柯布連道至林士街

九巴網頁

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