【逃犯條例】教區夏志誠促示威者注意安全　籲勿過分影響市民免民意逆轉 (20:07)

夏志誠形容示威的年輕人在過去一段時間已創造奇蹟，以行動喚醒過百萬港人走上街頭，喚醒了他們的良知；又說「在上星期，我們也不相信『逃犯條例』修訂，可以暫緩，但現在我們做到了」。他表示，要肯定和欣賞港人這份來自道德的力量。

夏志誠指出，今日不少抗爭都是指向警察，他呼籲大家要明白，「特區政府的官員、警方和我們都是一樣，同在一條船上」；認為港人只要保持尋求公義的決心，「以和平的方式，以良知和道德的力量」，一定能喚醒包括官員與警察等每個人都有的良知。

他表示，港人不是「爭朝夕」，呼籲示威者注意安全，冷靜下來繼續以和平公義的方式，彰顯公義。

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