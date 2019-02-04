【逃犯條例】高錕遺孀籲學生官員溝通　蔡子強籲示威者避免擦槍走火「贏變輸」 (19:55)

黃美芸肯定參與事件的年輕人的熱心，認為每一代人也要有年輕人，社會才有進步，但認為他們「太年輕，有時不知自己做什麼，亦未必想得清清楚楚」。她鼓勵學生與官員雙方溝通，並指出「官員、大家也要一齊學習」。

對於示威者把佔領及示威範圍擴大，中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，「遍地開花」的好處是令政府受壓力加大，但認為此策略亦有弊處，特別是現時警方採取守勢，正等候示威者犯錯，而當示威者於警察總部此敏感地方一旦「擦槍走火」，甚或衝入警總，會令對方站上道德高地及有正當理由反撲，令示威者失去民意支持，「由贏變輸」。

他又擔心警總被包圍，會令警員產生「敵愾同仇」、「被壓迫」的感覺，一旦出現反撲，「衝突場面令人不欲見」。他呼籲黃之鋒等作為政黨人物，在呼籲示威者包圍警總時應以大局為重，並三思行動背後的不確定性。

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