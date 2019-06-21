曾控習近平犯反人道罪　菲律賓前外長被拒入境香港 (19:24)

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本港入境處不評論個別個案。處方表示，處理每宗入境個案時均會依據法律和既定入境政策，在考慮個別個案的情况後作批准或拒絕入境的決定。

美聯社引述羅薩里奧稱，他今早飛抵本港後，在香港機場的入境大堂被扣查6小時，然後被入境處人員被拒入境。羅薩里奧表示，入境處人員指他涉及一宗案件而被拒入境，但未有說明具體是什麼案件。他隨後被送上一艘國泰航班，送回馬尼拉。事發時菲律賓駐港領事館有官員在場協助。

79歲的羅薩里奧接受美聯社電話訪問，形容事件是「明顯騷擾（clearly harassment）」，又批評港方涉嫌違反《維也納公約》，該公約列明外交人員享有的各種特權及豁免。「我不斷提醒他們，我手持外交護照入境，根據《維也納公約》，他們無權扣查我」。

上月21日，菲律賓前監察專員（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）在香港機場入境時被扣查3小時，最終獲准入境，惟她和家人選擇折返菲律賓馬尼拉。

今年3月，羅薩里奧與莫拉萊斯聯同菲律賓漁民入稟國際刑事法院，起訴習近平等中國官員，指其在南海島礁擴建人工島，造成環境破壞，涉嫌觸犯反人道罪。

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