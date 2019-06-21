【逃犯條例】大律師公會促完全撤回修例　設獨立委員會查6．12衝突 (18:50)

大律師公會表示，特首林鄭月娥宣布暫緩修例時指出，若草案於本屆立法會期（2020年7月）前仍未二讀，草案將會失效。公會認為，雖然政府在此前重新提出草案的機會甚微，但政府未有撤回修例草案「是完全不理想的」，會令公眾產生疑慮。公會呼籲政府完全撤回草案，並承諾在未有全面公開諮詢前，不會重新提出修改逃犯移交及刑事事宜相互法律協助的法例。

對於6．12警民衝突，大律師公會認為從公眾利益角度，考慮到事件嚴重性、示威者及警方的受傷情況，政府應成立獨立調查委員會，全面調查事件的來龍去脈，包括檢討警方向示威者使用武力的準則及指引。

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