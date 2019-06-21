訛稱可低價售美心流心奶黃月　兩男認欺詐搶劫還押候判 (17:35)

首被告吳嘉浚（現年28歲）今日承認一項企圖欺詐、兩項欺詐及一項搶劫罪。次被告方文廸（現年23歲）承認一項搶劫罪。

案情指出，首被告前年8月10日向一間貿易公司東主表示，他可以員工折扣購買美心流心奶黃月餅，着對方向一公司的銀行戶口轉帳，並聲稱該公司為美心集團的運輸公司。首被告曾讓事主拍下其身分證，並與對方前往「美心MX」餐廳查詢訂購情况，事主最終向首被告支付15萬元訂金，以訂購2000盒月餅。惟事主翌日重返餐廳始發現，被告早前查詢的為雙黃月餅，而非流心奶黃月餅，更沒作任何相關預訂，事主同日報警。被告雖曾向事主歸還7萬元，但其後以不同藉口拖延還款，事主遂再度報警。

同月22日，首被告向另一名買家聲稱，其親人為美心高級員工，因有交易未能完成，故可以低價出售流心奶黃月餅，買家先後支付共11.4萬元，首被告讓對方拍下其身分證。事主其後與另外3人另集齊共123萬元現金，並與首被告一同等候月餅交收，惟首被告其後稱，相關月餅未能送到。

首被告翌日與事主會面，着他前往美心餅店付費，惟事主在餅店外遭戴上黑帽子、口罩和眼鏡的次被告箍頸，並遭另一人用鐵棒扑頭，以及被搶去部分、共112.25萬元的現金。

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