【逃犯條例】荃灣港安拒收6．12傷者後報警　陳肇始：私院按服務評估能否接收 (16:55)

陳肇始今日出席活動後回應事件，表示私家醫院接收病人的規模及服務不同，院方因應病人的安全，評估能否提供服務，如不能，會在病人安全的情况下轉介。她指出，公私營醫院均有指引，醫護亦有專業守則保障病人私隱，認為行之有效。被問到私家醫院有否向警方通報6．12傷者，她說沒有這方面資料。

對於有傷者指摘伊利沙伯醫院護士向警方泄密，院方有何跟進及懲處，醫管局行政總裁梁栢賢表示，不能籠統地說該護士泄密，醫院以治理病人為先，由臨牀醫護、因應個別情景評估是否需要尋求警方協助，他說，不論6．12衝突如何定性，醫院會視傷者為普通病人治理。

他續指出，警務人員若懷疑傷者犯法要錄口供，須有法律文件；醫護人員若認為指引不清晰，可向上級尋求指示，或向醫管局總部查詢。

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