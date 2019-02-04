【逃犯條例】荃灣港安拒收6．12傷者後報警　陳肇始：私院按服務評估能否接收 (16:55)

警方承認曾到公立醫院拘捕6．12衝突傷者，醫管局昨證實有傷者在仁濟醫院被捕。綜合多方消息，該名被催淚彈所傷的傷者曾到荃灣港安醫院，院方以「有可疑傷勢」為由拒收；荃灣港安今日（21日）凌晨回覆證實，6．12當日應警方要求，通報懷疑槍傷個案。食物及衛生局長陳肇始表示，私家醫院會因應規模及服務，評估能否接收傷者。
陳肇始今日出席活動後回應事件，表示私家醫院接收病人的規模及服務不同，院方因應病人的安全，評估能否提供服務，如不能，會在病人安全的情况下轉介。她指出，公私營醫院均有指引，醫護亦有專業守則保障病人私隱，認為行之有效。被問到私家醫院有否向警方通報6．12傷者，她說沒有這方面資料。
對於有傷者指摘伊利沙伯醫院護士向警方泄密，院方有何跟進及懲處，醫管局行政總裁梁栢賢表示，不能籠統地說該護士泄密，醫院以治理病人為先，由臨牀醫護、因應個別情景評估是否需要尋求警方協助，他說，不論6．12衝突如何定性，醫院會視傷者為普通病人治理。
他續指出，警務人員若懷疑傷者犯法要錄口供，須有法律文件；醫護人員若認為指引不清晰，可向上級尋求指示，或向醫管局總部查詢。
逃犯條例 相關報道：
港安拒收衝突傷者 通報警方 病人組織：醫人是責任 中催淚彈市民改赴仁濟被捕
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 6．12 荃灣港安 港安 仁濟 食衛局 陳肇始 醫管局 梁栢賢 泄密 編輯推介