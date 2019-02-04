【逃犯條例】中槍口鼻噴血中學生：探頭出傘外即遭「淺啡圓形物」擊中臉暈倒 (16:35)

警方在6．12反修訂《逃犯條例》示威，驅散示威者期間使用催淚彈、布袋彈及橡膠子彈，一名高中男生臉部中槍，其口鼻噴血的片段在網上流傳，一度傳出他已離世。男生事後接受傳真社訪問，憶述當日張開雨傘保護自己，其間「一不小心探頭出去」，即遭「淺啡色圓形物體」擊中臉部暈倒。傳真社比對事發前片段，發現警員在青年中槍前後約15分鐘內，多次以水平角度向示威者開槍。
不願透露姓名的事主表示，他6．12放學後到金鐘，大部分時間身處夏愨道近紅棉路天橋底，曾為躲避催淚煙走到金鐘道。下午5時許，他在解放軍駐港部隊大廈附近一處草叢逗留了一會，張開他人提供的雨傘保護自己，其間「一不小心探頭出去，就有子彈擊中我左眼和鼻之間位置」，感覺像被人「狠狠一拳打中」，隨即暈倒，醒來已被救護員包圍急救。
他澄清當時不是內傷吐血，而是鼻血倒流要用口呼吸，並吐出口腔內的血液；送院後醫生診斷他鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。他又稱，學校曾與警民關係科接觸，擔心自己原出席和平示威，最終會被控告。
事主強調，自己中槍前與警方相隔3條行車線，群眾與警方前都有鐵馬阻隔；他只是站在原地，無移動或大叫，未見警方開槍前有舉旗警告。他質疑警方使用過度武力，「現在不是打獵物或站着不動的紙靶，而且還要瞄準向頭部」，認為警方「可能平時被上司鬧，不爽，找機會發泄，射靶無癮，可以借這個理由發泄，任打唔嬲」。
傳真社指出，根據催淚彈使用守則，警員以槍發射催淚彈可向天或向地發射，並應在戶外空曠地方施放，避免拋入室內令人窒息。2012年警務處提交立法會的文件指出，警員使用武力前，「在現場情况許可下」應先警告，並告知所用武力的性質和程度。
惟傳真社比對多段由市民提供及網上直播的影片，顯示在相信是事主中槍時間，即約6．12下午5時12至31分期間，警方在於添華道轉出夏慤道交界的左右兩個路口，防暴槍向人群發射最少21槍，包括4枚催淚彈、6發橡膠子彈及11發胡椒彈，其中4次催淚彈以接近水平角度射向人群。當日有現場市民表示，事主是遭射向人群的催淚彈彈地擊中受傷。
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