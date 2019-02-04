【逃犯條例】中槍口鼻噴血中學生：探頭出傘外即遭「淺啡圓形物」擊中臉暈倒 (16:35)

不願透露姓名的事主表示，他6．12放學後到金鐘，大部分時間身處夏愨道近紅棉路天橋底，曾為躲避催淚煙走到金鐘道。下午5時許，他在解放軍駐港部隊大廈附近一處草叢逗留了一會，張開他人提供的雨傘保護自己，其間「一不小心探頭出去，就有子彈擊中我左眼和鼻之間位置」，感覺像被人「狠狠一拳打中」，隨即暈倒，醒來已被救護員包圍急救。

他澄清當時不是內傷吐血，而是鼻血倒流要用口呼吸，並吐出口腔內的血液；送院後醫生診斷他鼻樑骨折及肩膊軟組織受傷，毋須留院。他又稱，學校曾與警民關係科接觸，擔心自己原出席和平示威，最終會被控告。

事主強調，自己中槍前與警方相隔3條行車線，群眾與警方前都有鐵馬阻隔；他只是站在原地，無移動或大叫，未見警方開槍前有舉旗警告。他質疑警方使用過度武力，「現在不是打獵物或站着不動的紙靶，而且還要瞄準向頭部」，認為警方「可能平時被上司鬧，不爽，找機會發泄，射靶無癮，可以借這個理由發泄，任打唔嬲」。

傳真社指出，根據催淚彈使用守則，警員以槍發射催淚彈可向天或向地發射，並應在戶外空曠地方施放，避免拋入室內令人窒息。2012年警務處提交立法會的文件指出，警員使用武力前，「在現場情况許可下」應先警告，並告知所用武力的性質和程度。

惟傳真社比對多段由市民提供及網上直播的影片，顯示在相信是事主中槍時間，即約6．12下午5時12至31分期間，警方在於添華道轉出夏慤道交界的左右兩個路口，防暴槍向人群發射最少21槍，包括4枚催淚彈、6發橡膠子彈及11發胡椒彈，其中4次催淚彈以接近水平角度射向人群。當日有現場市民表示，事主是遭射向人群的催淚彈彈地擊中受傷。

逃犯條例 相關報道：

圖輯︰從金鐘到灣仔 「放人」「撤回」不絕於耳

不斷更新：6‧21金鐘情況

蔣麗芸倡政府加強宣傳 稍遲一兩個月可重推修例

警籲示威者盡快離開 強調非清場

鄭若驊發網誌致歉 認政府修例工作有不足

立法會取消下午會議

證通報疑6‧12衝突槍傷者 荃灣港安：應警方要求

民間升級包圍 政總今關閉 泛民籲警勿用武力 警要求保持和平

鄭若驊：對引起紛爭惋惜難過 未回應會否道歉問責

警力維持5000 如無衝擊不用武

梁栢賢促澄清 陳沛然：醫警系統現沒實線相連

上周衝突號碼展示「各自發揮」 部分速龍身分敏感 研另設編號識別