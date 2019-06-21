【旺角大衝突】兩男暴動等定罪上訴遭駁回　上訴庭：警掟磚為阻群眾推前 (14:23)

兩名申請人分別為莫家濤（現20歲）和何錦森（現40歲）。莫家濤被裁定兩項暴動、一項刑事毁壞和一項襲警罪成，判囚4年3個月；何錦森則被裁定一項暴動罪成，判囚3年9個月。

就何錦森提出自己當時只屬「自衛」的定罪上訴，上訴庭在判辭指出，申請人只依賴個別警員在申請人擲磚前曾做出同樣行為的證據，認為相關理據斷章取義，完全忽視案發的整體情况。

上訴庭（上訴庭法官潘兆初、彭偉昌、原訟庭法官潘敏琦）認為，當時在人數上佔優的群眾突然向前推進，又持續向警方擲磚，時間長達33秒，而拾起磚塊反擲的警員只有兩三名，形容他們只備有頭盔、小圓盾等裝備，認為警員反擲磚之舉無疑為阻群眾推前，反而申請人當時趨前、擲磚，再竄後的行為，才正是參與群眾向警方發動的襲擊。

至於莫家濤提出的判刑上訴，上訴庭同意原審法官的裁定，他當晚多次向警員擲磚和雜物，更干犯刑事毁壞和襲警罪，認為相關判刑合適。

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