37歲女因小事斬傷八旬父頭部　判囚一年 (14:45)

控方透露，被告唐鳳玲的父親案發後一個月已完全康復，惟他數月前因患老人病過身，死因與案件無關。

辯方形容案件是家庭悲劇，求情稱被告已獲父親原諒，當時犯案不能自制，現已感懊悔。辯方續指出，被告早於1997年自殺不遂入院，確診患適應障礙症，希望法庭接納她是長期精神病患者。

惟法官不接納辯方說法，指出醫生在報告上清楚列明被告犯案與精神病無關，法庭不可任意推翻醫生意見，只能接納被告曾經患精神病。

辯方又指出，若被告遭即時監禁，其80歲母親將無人照顧。法官反問，被告有一兄長，「哥哥無理由唔照顧阿媽㗎？」

法官判刑指出，被告與父親年紀相差很大，她更使用可致命武器向父親施襲，案件非常嚴重。惟法官考慮到被告初犯、曾患精神病及沒有預謀，其父傷勢亦「不算十分嚴重」，又表明原諒女兒，減刑後判被告入獄一年。

案情指，被告唐鳳玲與父母關係長期欠佳，三人一直同住在筲箕灣明華大廈一單位。案發於去年4月7日早上，被告指摘83歲父親偷用其洗衣液，父親否認，兩人爭執，被告拿起一把約14吋長菜刀斬父親頭部數下。

被告父親嘗試用四腳拐杖擋格失敗，滿身披血走到地下大堂，途人發現並報警。

被告被捕後在警誡下稱，由於父親曾偷她的錢及洗衣液，所以她用菜刀斬父親。被告父親則被送往醫院，證實頭皮、前額及雙手裂傷，左食指尺神經局部切斷。

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